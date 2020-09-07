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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تسترد جزءًا من خسائرها بمستهل التعاملات

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:31 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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استردت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية جزءا من خسائرها السوقية، لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين - ثانى تعاملات الأسبوع، وذلك بعد خسائر منيت بها منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي.

وعوض المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" نحو 0.09% من خسائرة ليصل إلى مستوى 11082 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1999 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 12958 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4268 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 1859 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2751 نقطة.

وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، المصرية لخدمات النقل-ايجيترانس 2000 سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العبوات الطبية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، 15 ألف سهم، 1576 سهم، 504.3 ألف سهم، 45 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، 926 سهم، 50 سهم، 4800 سهم، 25.1 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، كريدي أجريكول مصر، مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

وفي سياق آخر وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، على مقترح الدكتور إسماعيل جاد الله بتخصيص إجمالي 1.25% من إيرادات النشاط لمجالات البحث العلمي في المجال الطبي، والبحث عن فرص وشراكات مختلفة مع علماء محليين وأجانب لتحقيق هذا الهدف، والموافقة على الدخول في شراكات في هذا الشأن لتسجيل براءات اختراع باسم الشركة وأصحاب هذه الأبحاث والأفكار على أن تكون قابلة للتطبيق العملي، وإضافة جديدة للشركة في مجال عملها لزيادة ربحيتها.

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