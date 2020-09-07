نواب بريطانيون يطالبون هارى وميجان بإعادة أموال تجديد منزلهما

كشف تقرير صحفي أن البرلمان البريطاني طالب الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، بسداد 2.4 مليون جنيه إسترليني من الأموال العامة التي أنفقت على تجديد منزلهما في وندسور.وجاء هذا الطلب بعد أن وقع الزوجان صفقة بملايين الجنيهات الإسترلينية مع شبكة "نتفليكس".وذكرت صحيفة "تلجراف" البريطانية أن هاري وميجان يتعرضان لضغوط من أجل "التخلي" عن منزل "Frogmore Cottage"، مكانهما في المملكة المتحدة، بعد أن اتفقا على إنتاج أفلام وبرامج تلفزيونية لشبكة "نتفلكس" مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.والزوجان اللذان اشتريا مؤخرًا منزلا بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني في سانتا باربرا، برهن عقاري 7.5 مليون جنيه إسترليني، بصدد سداد 2.4 مليون جنيه إسترليني، بمعدل 18 ألف جنيه إسترليني شهريا، مما يعني أن الأمر سيستغرق 11 عاما لسداده لدافع الضرائب البريطاني.وقال السير جيفري كليفتون براون، نائب رئيس لجنة الحسابات العامة بالبرلمان، إنه يجب تعديل الاتفاقية لتسديد الأموال في وقت مبكر، وتابع: "لقد قرأت كل حقائق القضية، ومن الواضح أن أي شخص اقترض أموال دافعي الضرائب يحتاج إلى سدادها في أسرع وقت ممكن".وأشار براون إلى أن 2.4 مليون جنيه إسترليني هو مبلغ كبير من المال، وحتى إذا سددت 250 ألف جنيه إسترليني سنويا، فسيستغرق الأمر عقدا من الزمن.من جهته صرح نائب حزب المحافظين عن كوتسولدز: "إذا كانت الأرقام المرتبطة بصفقة "نتفليكس" صحيحة، فهناك سبب لاستردادها على مدى 5 سنوات، بدلا من أكثر من 10 سنوات.. هذه المبالغ بعيدة عن متناول الغالبية العظمى من الناس في هذا البلد الذين يحاولون تدبير أمورهم خلال أزمة فيروس كورونا".