رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة عاملين صعقًا بالكهرباء بسبب الطقس السيئ بقنا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:40 م
مصرع
مصرع
قنا: إسلام البكري
طباعة
لقى عامل مصرعه وأصيب آخر، السبت، صعقًا بالكهرباء أثناء عملهما في حفر بئر بقرية الحلفاية بنجع حمادي؛ بسبب حالة الطقس السيئة التي تعرضت لها مدن ومراكز قنا، مساء اليوم، عقب العاصفة الرملية والترابية، إضافة إلى التي ضربت المحافظة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع عكرون بدري محمد، 45 عامًا، عامل، مقيم الحلفاية بنجع حمادي وإصابة شريف مصطفى زين، 21 عامًا، عامل ومقيم سوهاج، صعقًا بالكهرباء أثناء عملهما في حفر بئر بقرية الحلفاية بنجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى سير التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

«تقنية العار».. ثورة غضب من دجلة والزمالك بسبب جهاد جريشة

«المهازل التحكيمية».. اجتماع طارئ في الزمالك لبحث عدم استكمال الدوري

الصور

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يكرم مدبولي في حفل قرعة المونديال

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

دراسة تكشف: فيروس يتسبب في أكثر من 250 ألف حالة سرطان

دبابير عدوانية عملاقة تهاجم بريطانيا

علماء يكشفون سبب نسيان الإنسان المصائب والأحزان

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

مخرج مسرحية «سيد درويش»: العرض حالة فنية خاصة

القبلة

يأس

الكرنفال الجميل