مصرع وإصابة عاملين صعقًا بالكهرباء بسبب الطقس السيئ بقنا

لقى عامل مصرعه وأصيب آخر، السبت، صعقًا بالكهرباء أثناء عملهما في حفر بئر بقرية الحلفاية بنجع حمادي؛ بسبب حالة الطقس السيئة التي تعرضت لها مدن ومراكز قنا، مساء اليوم، عقب العاصفة الرملية والترابية، إضافة إلى التي ضربت المحافظة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع عكرون بدري محمد، 45 عامًا، عامل، مقيم الحلفاية بنجع حمادي وإصابة شريف مصطفى زين، 21 عامًا، عامل ومقيم سوهاج، صعقًا بالكهرباء أثناء عملهما في حفر بئر بقرية الحلفاية بنجع حمادي شمالي محافظة قنا.تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى سير التحقيقات.