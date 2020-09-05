دفاع طبيب طنطا المتهم بالتحرش: مريضة حاولت الدخول معه في علاقة عاطفية

قال إيهاب حلمي، وأحمد سيد بدوى محاميان الدفاع عن الطبيب المتهم بالتحرش بفتيات داخل عيادته بطنطا، إن الاتهامات المنسوبة للطبيب "كيدية" والغرض من زج الاتهام هو التشهير وتأليب الرأي العام، وانتقاما من عدم استجابة الطبيب لمريضة من إحدى مقدمي البلاغات ضده، مشيرا إلى أن الاتهامات المنسوبة لموكله ليس لها أساس من الصحة.وأضاف الدفاع فى تصريحات صحفية، أن المريضة أثناء علاجها من الأزمة النفسية، وجدت أن الطبيب شخص مريح وحاولت الدخول معه في علاقة عاطفية، وأخذت تتردد عليه في العيادة باستمرار، وطلبت منه الارتباط والزواج، لكنه حاول التصدي لها وإقناعها أن الطبيب النفسي هو الشخص الموثوق به وأن مشاعرها زائفة، وعند منعها من دخول العيادة، قررت الانتقام منه.