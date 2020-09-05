رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دفاع طبيب طنطا المتهم بالتحرش: مريضة حاولت الدخول معه في علاقة عاطفية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:11 م
طبيب طنطا
طبيب طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
قال إيهاب حلمي، وأحمد سيد بدوى محاميان الدفاع عن الطبيب المتهم بالتحرش بفتيات داخل عيادته بطنطا، إن الاتهامات المنسوبة للطبيب "كيدية" والغرض من زج الاتهام هو التشهير وتأليب الرأي العام، وانتقاما من عدم استجابة الطبيب لمريضة من إحدى مقدمي البلاغات ضده، مشيرا إلى أن الاتهامات المنسوبة لموكله ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف الدفاع فى تصريحات صحفية، أن المريضة أثناء علاجها من الأزمة النفسية، وجدت أن الطبيب شخص مريح وحاولت الدخول معه في علاقة عاطفية، وأخذت تتردد عليه في العيادة باستمرار، وطلبت منه الارتباط والزواج، لكنه حاول التصدي لها وإقناعها أن الطبيب النفسي هو الشخص الموثوق به وأن مشاعرها زائفة، وعند منعها من دخول العيادة، قررت الانتقام منه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

غدًا.. قطع المياه عن أربع مناطق ببورسعيد

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة «أروى» بميت غمر

«تقنية العار».. ثورة غضب من دجلة والزمالك بسبب جهاد جريشة

الصور

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

عنوان مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2020

دراسة تكشف: فيروس يتسبب في أكثر من 250 ألف حالة سرطان

دبابير عدوانية عملاقة تهاجم بريطانيا

علماء يكشفون سبب نسيان الإنسان المصائب والأحزان

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

البجعة

«اسكتش».. معرض يضم نوادر كبار التشكيليين 21 سبتمبر

يأس

مخرج مسرحية «سيد درويش»: العرض حالة فنية خاصة