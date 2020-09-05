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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس مدير أعمال هيفاء وهبى 15 يومًا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:48 م
محمد وزيرى
محمد وزيرى
ندى حمدي
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى اتهامه بالنصب.

وألقت الشرطة القبض على الملحن محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

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