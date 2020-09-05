تأجيل محاكمة أحمد شفيق وآخرين في «فساد الطيران»

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية "فساد الطيران"، لجلسة اليوم الثاني من دور نوفمبر، للاطلاع والمرافعة.صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد برغل، وعضوية المستشارين أبوالمجد أحمد علي والسعيد أحمد عبده.وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا ببراءة أحمد شفيق وآخرين، عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعن النيابة وأمرت بإعادة المحاكمة.ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.