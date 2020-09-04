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كيف تحمي قلبك من الأمراض؟

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:32 م
الأمراض
الأمراض
إسلام جمال
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"النظام الغذائي الصحي، الرياضة، الابتعاد عن التدخين والكحول ومعالجة الضغط والتوتر"، جميعها عوامل تساعد في الوقاية من أمراض القلب.

فى هذا التقرير نرصد كيفية حماية القلب من خطر الأمراض والنوبات القلبية، وفقًا لما ذكره الدكتور جمال سامى، أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية.

ـ الضغط والتوتر
لا يوجد دواء سحري يساعد على التخلص من الشعور بالضغط والتوتر، لذلك على كل واحد منا أن يجد بنفسه السبل والوسائل التي تساعده على الاسترخاء وأن يلتزم بها: تقنيات الإسترخاء، مثل التأمل أو اليوغا، الراحة والنوم الجيد.

ـ الامتناع عن شرب الكحول
الكحول عبارة عن سكر يستطيع الدخول مباشرةً إلى الدم، حيث يؤدي إلى ارتفاع مستوى ثلاثي الغليسيريدات في الدم ويؤثر سلبًا على ارتفاع ضغط الدم.

من المفضل الامتناع عن استهلاك الكحول، واللجوء إلى طرق صحية أكثر لزيادة مستوى الكوليستيرول الجيد.

ـ التوقف عن التدخين
يؤدي التدخين إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة، الأمراض السرطانية المختلفة، ترهل الجلد وتسريع عملية شيخوخته، الإصابة بسكتة دماغية، اضطرابات في الانتصاب والخرف المبكر.

ـ ممارسة الرياضة البدنية
من المحبذ أن تجعلوا الرياضة جزءًا طبيعيا لا يتجزأ من نمط حياتكم، حيث تعتبر رياضة المشي عندما تودون قضاء حاجاتكم، من أفضل الرياضات.

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