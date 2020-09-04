مفقودون.. أحمد من ذوى الاحتياجات الخاصة خرج ولم يعد

إيمانا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم للعثور عليهم.أحمد عاشور عمره ١٩ عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة تغيب بتاريخ 31-8-2020 من محافظة القاهرة حي الظاهر 3 شارع السبع تقاطع شارع حمدي.. من يجده أو لديه معلومات عنه برجاء التواصل على رقم 01124431813.