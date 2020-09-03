تنسيقية شباب الأحزاب: لن نسمح بأي محاولات لهدم الكيان

قالت شيماء عبدالإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن محاولات الزج باسم التنسيقية فى مهاترات وتشويه، هو أمر طبيعي فى ظل ما حققته التنسيقية من نجاح وعمل سياسي قوى، مضيفة: "نحن نتجاهل منذ فترة طويلة مثل هذه الأمور، وفى أحيان أخرى نكون فى حاجة إلى التوضيح، خاصة عندما تتعلق بثوابت المنظومة أو الكيان".وأضافت شيماء عبدالإله، لـ"الدستور"، أن التنسيقية تأسست بمجموعة من المؤسسين وشباب الأحزاب فى 2018، وذلك وفقا لمعايير معروفة للجميع وتم الإعلان عنها، فهناك أيضا معايير لانضمام الشباب السياسيين للتنسيقية، وتم تطوير معايير الاختيار للحفاظ على الكيان وقوته وثباته، ووفق لهذه المعايير يتم اختيار الأعضاء والتدقيق فى المنضمين، فهناك تأهيل وتقنين لأعضاء التنسيقية، فمنذ البداية تم وضع لائحة تم التوافق عليها، وكل من ينضم للتنسيقية يطلع عليها.وتابعت: "نرى محاولات الزج بالتنسيقية وتفشيلها، وهذا طبيعي لأن هناك من يحاول تشويه الصورة بشكل مستمر، فاستطعنا تحقيق نجاح كبير، فلدينا نواب للشيوخ ونواب محافظين وأعضاء فى الهيئة الوطنية للصحافة، ودائما يتم تطوير الأداء، ولن نسمح بأى محاولة لهدم الكيان أو الزج به".