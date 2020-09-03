أمير كرارة: «عمر الناجى» تجربة مختلفة.. وأثق فى بيتر ميمى

يستعد الفنان أمير كرارة لخوض تجربة جديدة وهي مسلسل "عمر الناجى.. حصان طروادة"، وهو عمل مكون من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر المنصة الإلكترونية "watch it" خلال موسم الشتاء المقبل.وقال الفنان فى تصريح لـ"الدستور"، إنه لم يبدأ تصوير العمل حتى الآن لحصوله على إجازة صيفية يقضيها في إحدى المدن السياحية برفقة أبنائه وزوجته، مشيرًا إلى أنه سيبدأ التصوير فور عودته من الإجازة الصيفية العائلية.وأضاف "كرارة" أنه متحمس لهذا العمل ويعتبره تجربة جديدة ومختلفة، خاصة أنها ذات الأعمال الدرامية القصيرة ذات الحلقات القليلة والمحدودة، مؤكدًا أن المخرج بيتر ميمي سبب ازدياد العمل معه متعة، حيث يشعر بالراحة من خلال التعاون معه بأعماله الفنية، ويثق به كثيرًا، فلذلك يتركه هذه الفترة الحالية يحضر العمل وملامح شخصيته حتى عودته إلى القاهرة.وأشار إلى أنه سعيد للغاية بأن السيناريو مكتوب على يد المخرج بيتر ميمي، والذي يعتبره من أهم المخرجين خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه متفائل بنجاحه، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور وأن يظل عند حسن ظنهم به.و"عمر الناجي.. حصان طراودة" تدور أحداثه في إطار الأكشن والدراما، وتجمع كرارة علاقة عاطفية ببطلة المسلسل الفنانة نور اللبنانية، وتجري الشركة المنتجة حاليًا التعاقد مع باقي أبطال العمل.أما عن مسلسل "نسل الأغراب" والذي تعاقد عليه أمير كرارة خلال الفترة الماضية ليخوض به السباق الرمضاني المقبل، ففضل "كرارة" أن لا يفصح عن تفاصيله الآن، ولكنه يعد جمهوره بعمل درامي مختلف، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الفنان أحمد السقا وكل فريق العمل، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.