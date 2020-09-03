بعد الهجوم عليه.. شريف منير إجازة من «السوشيال ميديا»

قرر الفنان شريف منير اعتزال مواقع التواصل الاجتماعى لفترة، وذلك بعد حالة الهجوم تعرض لها خلال الأيام الماضية بسبب منشور كتبه على منصات السوشيال ميديا متضمنًا صورة تجمعه بالفنانين أحمد السقا وأحمد رزق.وكتب شريف منير، منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" أنه قرر أن يحصل على إجازة من السوشيال ميديا بسبب صدامه الدائم مع عدد من متابعيه بسبب آرائهم وتعليقاتهم التي يراها تخرج عن حدود الآداب العامة.وأشار شريف إلى أن صورته الأخيرة كانت مجرد مصيدة ليجذب من خلالها عددًا من متابعيه الذين لا يرغب في وجودهم على صفحته.وتساءل شريف عن سبب هجوم البعض عليه بسبب رده على الإساءة التي يتعرض لها هو وبناته وعائلته.يذكر أن شريف منير شارك منذ أيام بصورة أثناء قضاء الإجازة الصيفية برفقة أحمد رزق وأحمد السقا على أحد الشواطئ، موجهًا رسالة ساخرة إلى الجمهور، متهكمًا من صورتهم ويقول "الفنانين عايشين في الفتة".