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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إنفوجراف.. كيف تأثر استهلاك الكهرباء بأزمة كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:49 م
استهلاك الكهرباء
استهلاك الكهرباء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع كمية الكهرباء المولدة لـ16.1 ميجا.و.س خلال شهر مايو 2020 مقابل 14.1 ميجا.و.س خلال الشهر السابق عليه من نفس العام و14.4 ميجا.و.س خلال مارس 2020، فيما بلغت كمية الكهرباء المستخدمة 11.3 ميجا.و.س خلال مايو 2020 مقابل 10.6 ميجا.و.س و11.3 ميجا.و.س خلال شهرى أبريل ومارس، فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولفت جهاز الإحصاء إلى ارتفاع نصيب قطاع الاستخدمات المنزلية من الكهرباء المستخدمة لـ4.7 ميجا.و.س خلال شهر مايو 2020 مقابل 4.6 ميجا.و.س، يليه قطاع الصناعة 3.3 ميجا.و.س مقابل 3.7 ميجا.و.س، ومرافق وجهات حكومية 1.5 ميجا.و.س مقابل 1.8 ميجا.و.س، واستخدامات تجارية 0.4 ميجا.و.س مقابل 0.5 ميجا.و.س خلال فترة المقارنة ذاتها.

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