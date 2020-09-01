ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.أكدت التحريات تكوين ثلاثة عناصر إجرامية تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب المغافلة متخذين من دائرة قسم شرطة أول سوهاج.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال قيامهم بسرقة إحدى الدراجات النارية وبحوزتهم فرد رصاص وطلقتين من ذات العيار، سلاح أبيض "مطواة".وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع أخرى بذات الأسلوب بدائرة قسم أول سوهاج ومركز أخميم.وبإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية وتم استهداف الأخير وضبطه أرشد عن المسروقات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.