إحباط بيع 38 ألف لتر سولار في السوق السوداء بشبرا

نجحت شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، في ضبط مدير مسؤول عن محطة تموين يبيع السولار في السوق السوداء بشبرا الخيمة.وتبين تجميع 38600 لتر سولار قدرت بـ 260550 جنيهًا لحساب المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - تم ضبطه - للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانِ.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.