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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 31-8-2020

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:44 ص
أذان الفجر
أذان الفجر
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث من قبل المسلمين في جميع أنحاء العالم عن موعد أذان الفجر لأداء فريضة الصيام والدعاء وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتعتبر صلاة الفجر هي أول الصلوات الخمس المفروضةعلى كل مسلم مكلف بها، وتبدأ بداية من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، لذلك نوفر لكم موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 31-8-2020 في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية 2020، "القاهرة - الإسكندرية - سوهاج - المنصورة - الإسماعلية - الفيوم - بني سويف - الغردقة - المنيا".

ويقدم "الدستور" موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 31-8-2020 في القاهرة وباقي المحافظات بجمهورية مصر العربية 2020.

موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 31-8-2020 في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية

1 - موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 31-8-2020 في القاهرة الساعة 3:58 صباحًا.

2 - موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 31-8-2020 في الإسكندرية الساعة 4:01 صباحًا.

3 - موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 31-8-2020 في سوهاج الساعة 4:04 صباحًا.

4 - موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 31-8-2020 في المنصورة الساعة 3:56 صباحًا.

5 - موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 31-8-2020 في الإسماعيلية الساعة 3:53 صباحًا.

6 - موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 31-8-2020 في الفيوم الساعة 4:02 صباحًا.

7 - موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 31-8-2020 في بني سويف الساعة 4:01 صباحًا.

8 - موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 31-8-2020 في الغردقة الساعة 3:54 صباحًا.

9 - موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 31-8-2020 في المنيا الساعة 4:07 صباحًا.

وتعتبر صلاة الفجر مهمة جدًا لدى المسلمين، لأنها تعتبر هي أول الصلوات الخمس المفروضة على كل مسلم مكلف بها، وتبدأ بداية من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، وفي هذا الوقت يستحب لدى المسلم الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز تأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس كما يفعل البعض، فالواجب الحذر وأن يحافظ عليها في وقتها الرجل وكذلك المرأة، ويشرع أن يؤدي قبلها ركعتين سنة راتبة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويحافظ عليها.

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