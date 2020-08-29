سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بالدقى

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة 5 شقق سكنية بالدقى، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.كشفت تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، ومعاونيه الرائدين حسام العباسى ومحمد وحيد، عن تورط 3 عاطلين فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية.بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 5 شقق سكنية، وأرشدوا عن محتوياتها لدى عاطل يتولى شراء المسروقات منهم، تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.