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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بالدقى

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:45 ص
تشكيل عصابى
تشكيل عصابى
مريم جبل و عمرو المزيدى
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة 5 شقق سكنية بالدقى، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، ومعاونيه الرائدين حسام العباسى ومحمد وحيد، عن تورط 3 عاطلين فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 5 شقق سكنية، وأرشدوا عن محتوياتها لدى عاطل يتولى شراء المسروقات منهم، تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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