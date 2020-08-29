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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

وزير البترول: الإسكندرية تمول 35% من استهلاك البنزين والسولار

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:30 ص
طارق الملا
طارق الملا
ياسمين عباس
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قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن محافظة الإسكندرية تشهد اليوم افتتاح واحد من المشروعات البترولية المهمة ضمن عدد من المشروعات بقطاعات الدولة المختلفة، وتعتبر الإسكندرية إحدى قلاع صناعة البترول في مصر، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر للقطاع.

وأضاف الملا، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن خطة القطاع لتغطية السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين تعتمد على موقع مصر الجغرافي المتميز الذي يتوسط العالم، الأمر الذي يساعد في أن يكون لدينا مرونة في إتاحة مصادر الإمداد والأسواق.

وأشار إلى أن مصر تمتلك 12 مصفاة تكرير ومجمع بترول في 4 مناطق رئيسية، أهمها الإسكندرية، والتي تمثل 45% من إجمالي طاقة التكرير في مصر، إذ تغطي من أول مرسى مطروح غربًا وحتى دمياط شرقًا مرورًا بكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية، لافتًا إلى أن بها 6 مصاف تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات، وتمد 35% من احتياجات استهلاك الجمهورية من البنزين والسولار.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

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