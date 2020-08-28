الخولي: نجاح قوات الأمن في القبض على محمود عزت سيربك حسابات الإخوان

قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القبض على محمود عزت ضربة قاسمة ونكسة كبيرة للتنظيم الدولى للإخوان، مشيرا إلى أن محمود عزت كان العقل المدبر لكل الجرائم التى قام بها تنظيم الإخوان عقب القبض على محمد بديع.وأضاف الخولى فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، أن نجاح قوات الأمن فى القبض على محمود عزت سيربك حسابات الإخوان وسيدخلنا فى مرحلة مهمة وحاسمة وجديدة فى القضاء على تنظيم الإخوان دوليا وأنه يشكل خطوة مهمة وثابتة فى القضاء على التنظيم الذى يعد التنظيم الأم لكل التنظيمات الإرهابية فى العالم.