إصابة منال سلامة في انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

أصيبت الفنانة منال سلامة، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 50 بطريق "العلمين وادي النطرون"، وتم على الفور نقلها إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج.وقال مصدر طبي في تصريحات لـ"الدستور"، إن مستشفى العلمين النموذجي استقبلت الفنانة منال سلامة البالغة من العمر 50 عاما واثنين آخرين.وعن تفاصيل الحادث، أوضح أن السيارة الملاكي التي كانت تستقلها الفنانة برفقة اثنين آخرين انقلبت في الكيلو 50 بطريق العلمين وادي النطرون وتم على الفور استقبالهم وإجراء الفحوصات الطبية لهم.وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: "منال سلامة، 50 عاما، أميرة عادل أديب، 21 عاما، سلمى حسين علي 21 عاما".