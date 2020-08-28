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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الهضيبي» يثمّن القبض على محمود عزت: «كنز للأجهزة الأمنية»

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:55 م
محمود عزت
محمود عزت
إسلام نصير
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ثمّن الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض على الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة صفعة كبيرة على وجه الجماعات الإرهابية والتنظيم الدولي، لأنه كان بمثابة العقل المدبر للتنظيم وفقدانه سيؤدي إلى إحداث خلل وارتباك كبير داخل التنظيم الإرهابي.

ولفت الهضيبي، في بيان له، إلى أن إلقاء القبض على محمود عزت بمثابة كنز معلوماتي كبير، سيمكن الأجهزة والجهات من توجيه ضربات قوية وموجعة للإرهاب الأسود لتجفيف منابعه، والوصول إلى معلومات هامة ستكون دلائل ووثائق تهدد الجهات والأطراف والأجهزة الداعمة لهذه العناصر والأطراف ذات العلاقة بالإرهابية.

ووجّه عضو مجلس الشيوخ تحية تقدير وإجلال لرجال الشرطة الشرفاء الذين يبذلون كل غال ونفيس لحماية هذا الوطن وأبنائه من جماعات الشر، وإحباط مخططاتهم التي تحاول النيل من أمن واستقرار البلاد.

وأشار إلى أن القوات الأمنية تبذل جهودًا كبيرة في التصدي للجماعات الإرهابية والمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد، ولن تسمح للحظة واحدة لأي شخص أو جماعة تسول لها نفسها الاقتراب من الأمن القومي المصري أو العبث بأمن وحقوق وحريات شعبه.

ودعا القوى السياسية وجميع الجهات والأجهزة والمؤسسات والشعب المصري للاصطفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال جهود الحفاظ على الأمن والسلام المصري، وتضافر الجهود للقضاء على تلك الجماعات الإرهابية.

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