وزير الخارجية الجزائرى يزور مالى لبحث التعاون بين البلدين

بدأ وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الجمعة، زيارة إلى العاصمة المالية باماكو، مبعوثا من الرئيس عبدالمجيد تبون، في زيارة تستغرق يوما واحدا.وقال بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية إن "الزيارة، التي هي جزء من استمرارية علاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي حافظت عليها الجزائر مع مالي، تمثل دعم الجزائر الثابت للشعب المالي الشقيق، وتمسكها الراسخ بالأمن والاستقرار في مالي".