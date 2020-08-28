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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الجزائرى يزور مالى لبحث التعاون بين البلدين

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:19 م
صبري بوقادوم
صبري بوقادوم
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بدأ وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الجمعة، زيارة إلى العاصمة المالية باماكو، مبعوثا من الرئيس عبدالمجيد تبون، في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وقال بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية إن "الزيارة، التي هي جزء من استمرارية علاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي حافظت عليها الجزائر مع مالي، تمثل دعم الجزائر الثابت للشعب المالي الشقيق، وتمسكها الراسخ بالأمن والاستقرار في مالي".

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