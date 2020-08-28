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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نوال الزغبي تستعيد ذكريات إحدى حفلاتها مع كاظم الساهر (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:35 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، متابعيها، مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نوال الزغبى خلال إحدى حفلاتها مستعيدة ذكرياتها فيها، والتى قامت فيها بأداء دويتو مع الفنان العراقي كاظم الساهر، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.

يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي ألبوم "كده باي" ويضم 10 أغاني متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم: أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، وإلهامى دهيمة.

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