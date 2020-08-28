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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:37 م
تبطين الترع
تبطين الترع
أميرة ممدوح
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أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا تستعرض فيه الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والهدف من المشروع والنتائج الإيجابية المُحقَقة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يأتي ضمن المبادرات والمشروعات المهمة والحيوية التي تتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-21، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تشمل كل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية؛ حيث من المستهدف أن ينتج عن المشروع تحقيق وفر في مياه الري بحوالي 5 مليارات م3 سنويًا، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
أضافت السعيد أن المشروع يُعد من المشروعات كثيفة العمالة، حيث يوفر آلاف فرص العمل خلال فترة التنفيذ، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة نحو التخفيف من حدة تداعيات فيروس كورونا على أوضاع التشغيل والعمالة.
وأشار تقرير الوزارة إلى اعتماد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استثمارات إضافية بقيمة 3 مليارات جنيه للمشروع، لتصل جملة الاعتمادات المتوفرة للمشروع إلى حوالي 4 مليارات جنيه خلال عام 2020-21، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وفي إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات.
كما أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة المشروع تستهدف خلال عامين تأهيل وتبطين ترع بأطوال تبلغ 7 آلاف كم، يخص عام 2020-21 نسبة 43% منها.
ولفت التقرير إلى أنه من المستهدف خلال العام المالي 2020-21 تأهيل وتبطين ترع بأطوال تزيد على 3 آلاف كم، وتم بالفعل التعاقد على التنفيذ بزمام 1.244 مليون فدان في 18 محافظة (أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، الدقهلية، البحيرة، دمياط، الإسكندرية، كفرالشيخ).

وفي إطار توجهات خطة عام 2020-21 بشأن دمج البعد الاجتماعي في المشروعات الاستثمارية، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف تنفيذ المشروع في حوالي 50 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتمادات تبلغ نحو 500 مليون جنيه في 6 محافظات هي أسيوط، والأقصر، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وقنا، مشيرًا إلى أن تقارير متابعة الموقف التنفيذي للمشروع تكشف عن الانتهاء من تأهيل وتبطين 188 كم خلال شهري يوليو وأغسطس 2020.
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى
3 مليارات جنيه لـ«تبطين الترع» وتوفير 5 مليارات متر من مياه الرى

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