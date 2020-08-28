بدء استجواب الإرهابى محمود عزت عقب ضبطه فى التجمع

قالت مصادر مسئولة إن إحدى الجهات الأمنية قد استلمت القيادي الإخواني الإرهابي محمود عزت، لبدء عملية استجوابه.وألقت الأجهزة الأمنية القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا، صباح اليوم، قالت فيه إنه استمرارًا لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد، ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي.ووردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرًا وكرًا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تمت مداهمة الشقة وضبط القيادي الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.