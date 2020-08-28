متحدث التضامن يكشف تفاصيل واقعة تعذيب طفل بالإسماعيلية

قال الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن، إن الوزارة تلقت إخطارًا من مجلس الوزراء بوجود طفل فى محافظة الإسماعيلية يتعرض للاعتداء الوحشي من قبل زوج والدته، موضحًا أن الوزارة تفاعلت على وجه السرعة مع الواقعة وذهب المسؤولين بالمحافظة إلى منزل الطفل، واصطحابه إلى المستشفى من أجل توفير الرعاية الصحية له.وأضاف العقبي خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية:" تبين لنا فور العثور على الطفل، أن أسرته غير أمينة عليه لأنهم عرضوا حياته للخطر".وتابع:" الأطفال ملك الإنسانية، ونحن أهل وأسرة لأى شخص ليس له أهل.. وأن كافة خدمات الوزارة موجهة لخدمة المصريين".وأشار إلى أن، الوزارة تعمل الآن على توفير دار رعاية للطفل، من أجل إعادة تأهيله نفسيًا وسيقوم مجلس الوزراء بتوفير العلاج الطبي له، متابعًا:" أن الطفل تعرض لتعذيب وحشي، ويحتاج إلى علاج طبي وتأهيل نفسي، خاصة وأن التعذيب تسبب في كسور بالعظام وجروح فى الرأس".