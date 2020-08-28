رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«شعبة الذهب» تكشف عدد المصانع والعاملين بسوق المعدن النفيس

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:05 ص
الذهب
الذهب
رباب الأهواني
طباعة
قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن عدد مصانع الذهب في مصر تبلغ 6 مصانع في المناطق الاستثمارية.

وأضاف واصف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد ورش الذهب في مصر تبلغ 3 آلاف ورشة.

وأوضح إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن عدد العاملين في قطاع الذهب بين 300 إلى 400 ألف شخص، بين قطاع التصنيع والتجارة والصناعات المساعدة.

وكشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، عن أن في الفترات الماضية كان يتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية في صناعة الذهب من ضمنها الهندية والتركية واللبنانية والفلبينية والتايلاندية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تواصل الارتفاع.. الصحة: 25 حالة وفاة و237 إصابة جديدة بكورونا

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28-8-2020

«أصدر 3 توجيهات».. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة

«130 مليون دولار».. أمريكا تعلق مساعداتها لإثيوبيا بسبب «سد النهضة»

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

حقيقة فيديو هروب خنزير على «التواصل الاجتماعي» بالأميرية

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

اتحاد اليد يقرر إقامة نصف نهائى كأس مصر للسيدات على صالة ٦ أكتوبر الدولية

الدقيقة 12.. هينستروزا يحرز الهدف الأول لـ المقاولون أمام الزمالك

دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض التحطيب واللعب بالعصا بمهرجان الصيف الدولى

الحدينى: على اتحاد الكتاب بناء مستشفى مركزى لخدمة المبدعين

صدور الجزء الثانى من سلسلة التربية البيئية العالمية لـ ريهام رفعت

جوجل يحتفى بالروائى الفرنسى الأشهر «ألكسندر دوما»