«شعبة الذهب» تكشف عدد المصانع والعاملين بسوق المعدن النفيس

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن عدد مصانع الذهب في مصر تبلغ 6 مصانع في المناطق الاستثمارية.وأضاف واصف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد ورش الذهب في مصر تبلغ 3 آلاف ورشة.وأوضح إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن عدد العاملين في قطاع الذهب بين 300 إلى 400 ألف شخص، بين قطاع التصنيع والتجارة والصناعات المساعدة.وكشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، عن أن في الفترات الماضية كان يتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية في صناعة الذهب من ضمنها الهندية والتركية واللبنانية والفلبينية والتايلاندية.