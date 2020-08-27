رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
مدحت بشاى
مدحت بشاى

فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:58 م
طباعة

معلوم أن قلوب الجهّال تستشعر بُعد مراقبة الله، ولذلك تقع منهم المعاصى، إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأكف عن الخطايا. والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة، وكفتهم عن الانبساط.
وفى هذا السياق لا أنسى ما كتبه الكاتب والناقد الفنى الرائع الراحل رجاء النقاش، حول ما جاء على لسان الكاتب الكبير يحيى حقى فى حوار إذاعى طويل أجراه معه المذيع المثقف عادل النادى بتاريخ ‏٢٥‏ أبريل سنة ‏١٩٩١م،‏ أى قبل رحيله عنا بعام واحد وثمانية أشهر «توفى فى ١٠ ديسمبر سنة ‏١٩٩٢م»،‏ والذى نشرته مجلة «الإذاعة والتليفزيون» فى عدة حلقات بعد ذلك‏.
وفى هذا الحديث قال يحيى حقى عن نفسه‏:‏ إننى الآن عندما أعيد قراءة مقاطع مما كتبته فى «قنديل أم هاشم»، أقول إننى كنت قليل الأدب وكنت بذيئًا، لأننى شتمت الشعب المصرى شتائم فظيعة جدًا‏،‏ وأنا شديد الخجل بسبب ذلك‏،‏ فعندما أقول عن الشعب إن بوله فيه دم وديدان أى أنه مصاب بالبلهارسيا والإنكلستوما أو أقول عن الناس إنهم يسيرون كالقطيع‏،‏ فليس فيهم من يسأل أو يثور‏.. فى مثل هذا الكلام بذاءة شديدة ولا بد من الاعتذار عنها‏.‏. ذلك ما قاله يحيى حقى بلسانه عن نفسه‏.‏
«إنه الضمير اليقظ والانتماء الطيب من جانب كاتب كبير يُحاسبه ويوقظ فيه نبض الإحساس بوقع الكلمات وتبعات أثرها فيتراجع ويعتذر لكل الدنيا بصراحة ونقاء سريرة.. «هكذا علق الرائع النقاش على موقف وتصريحات (حقى)»..
لا شك، يتفاوت الناس تفاوتًا كبيرًا فى مدى صحوة يقظة ضمائرهم عند اللزوم، وفيما أنعم عليهم من ملكات روحية وإيمانية، فالبعض تاهت ضمائرهم وفقدوا ظل وجودهم، فى حين أن البعض الآخر يتألق فيه الضمير ويتيقظ، لدرجة الإحساس الدقيق، وكلا الأمرين خطر على الحياة الإنسانية، لأنه فى الحالة الأولى يستهدف صاحب الضمير المتحجر إلى القساوة والشر والتجرد عن المزايا البشرية، وفى الحالة الثانية يتعرض صاحب المزاج الرقيق لمؤثرات تقلق راحته وتسلب سكينة عيشه، وخير منهج هو طريق وسط بين الطرفين، فيناط بالضمير أن يرعى الإنسان حق غيره وأن يحسن ولا يسىء، فتبلغ نفس الفرد قصارى ما تبلغه نفس طيبة من رعاية حقوق الناس ومن كلف بالخيرات وسخط على الشرور.
وأعود مرة أخرى لكاتبنا الراحل رجاء النقاش الذى عقّب على تراجع وأسف «حقى»، وكتب: نحن هنا نقف مع يحيى حقى ضد يحيى حقى،‏ ففى الأدب الصادق الجميل فإن الزعل مرفوع أى أننا لا يجوز أن نزعل من أديب فنان قلبه علينا‏،‏ ومن حق أديب كبير‏،‏ موهوب وحساس ونبيل‏،‏ مثل يحيى حقى‏،‏ أن يقول ما قاله عن شعبه عندما وجد فى هذا الشعب أحوالًا لا ترضيه فى النصف الأول من القرن العشرين والغاضب الناقد الناقم هنا وهو يحيى حقى‏،‏ يريد بشعبه خيرًا ولا يريد به السوء‏،‏ وقد كان الأديب الروسى أنطون تشيكوف «‏١٨٦٠‏- ‏١٩٠٤م»‏ يقول‏:‏ إن بلدنا روسيا بلد سخيف، غليظ القلب. ولم يتهمه أحد بالبذاءة أو قلة الأدب أو انعدام الوطنية بل إن الذين يفهمون معنى الغضب المقدس عند الأدباء والفنانين العظماء قد اعتبروا ما قاله «تشيكوف» صرخة من أجل نهضة شعبه وبلاده‏،‏ وهكذا نعتبر نحن كلمات يحيى حقى‏،‏ أو يجب علينا أن نعتبرها كذلك‏،‏ فقد كانت كلها كلمات مبنية على حسن النية والمشاعر الطيبة النبيلة والرغبة فى أن يتحرك أهل مصر من نومهم واستسلامهم لظروفهم الصعبة السيئة‏.‏
لا ريب عزيزى القارئ أن نفوس الناس تختلف فى سعتها وضيقها كما تختلف بيوتهم، فبعضها يفيض بغرف متسعة، وآخر ليست به إلا غرف ضيقة، ومن الناس من تضيق نفسه لثقب إبرة، ومنهم من تتسع حتى تحتضن الدنيا بأسرها، وتولد النفس ضيقة فيزودها الإحساس بالتجارب، وينال التهذيب منها كل توسيع وعمق، ويضفى عليها مشاعر الإيمان من أنوار الرجاء ما يفتح مغالقها، وينير ظلماتها، ويوسع رقعتها، ومن ضروب توسيع النفس ويقظة الضمير الاتصال بنفس كبيرة، والأخذ بتعاليمها، والتناغم مع حياتها، وما أكثر ما اتسعت النفس واستيقظ الضمير عند أهل الخير، وما أروع النور الذى يسقط على صاحب الضمير المظلم فيبهره بلمعانه ويجدد حياته ويضفى عليه هالة من النورانية القدسية التى توقظ ضميره وتوسع نفسه، ولا شك أن فى يقظة الضمير سعادة كبرى، واستجابة إلى نداءات سماوية عالية، والاستمتاع بقيم رفيعة فى الحياة.
ولقد كان عمل الأنبياء والهداة طيلة الزمان الغابر موجهًا إلى توسيع النفوس وإيقاظ الضمير فى الأفراد والجماعات، فمتى اتسعت النفس تيقظ الضمير.

موضوعات متعلقة

الحبس سنتين وغرامة 100 ألف لـ سما المصري بتهمة سب ريهام سعيد

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

النائب العام يأمر بحبس زوج قطع زوجته بالهرم وأب قتل ابنته بالطالبية

الصور

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس زوج قطع زوجته بالهرم وأب قتل ابنته بالطالبية

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

«أصدر 3 توجيهات».. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

تحية وعبد الناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

تعرف على سر رفض محمود عبدالعزيز تجسيد بطولة فيلم كُتب لأحمد زكى

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

نجم الساعة

الاستغاثات الطبية بـ«الوزراء».. منظومة تساعد مرضى «السوشيال ميديا»

منوعات

دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

اكتشاف صادم.. كورونا قادر على التنقل داخل مبنى بأكمله

دراسة تكشف عن أفضل نوع كمامة لمنع انتشار كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

بدء مناقشة «أن تحبى رجلًا متزوجًا» لـ عزة سلطان فى بتانة (صور)

أنشطة فنية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح

«قناة السويس الجديدة» فى محاضرة بـ«ثقافة الدقهلية»

حكايات «وسط البلد» كما رواها سليمان بك نجيب في الخمسينيات