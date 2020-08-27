1019 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3785 حالة.وأشارت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - إلى تسجيل 1019 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 311 ألفًا و855 حالة.ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1310 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالى المتعافين إلى 286 ألفًا و255 شخصًا.