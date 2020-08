كاتي بيري وزوجها يستقبلان طفلهما الأول

رحبت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية كاتي بيري وزوجها الممثل أورلاندو بلوم بطفلهما الأول معا، بعد أن أنجبت فتاة أطلقا عليها اسم ديزي دوف بلوم.ويبدو أن الثنائي قرر أن يعلن استقبال الطفلة بطريقة مختلفة، فكشف عن الخبر عبر صفحة "اليونيسيف" على موقع "تويتر" مع صورة ليدها مع يد والديها أورلاندو وكاتي.وكشفت كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما عن حملها في مارس في مقطع الفيديو الموسيقي "Never Worn White"، والذي كان بعد عام تقريبا من زوجها هي وممثل "سيد الخواتم" (Lord of the Rings).