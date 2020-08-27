2000 إصابة يوميًا.. خبير أزمات يكشف موعد الموجة الثانية لكورونا

كشف محمد أبوالمكارم، خبير إدارة الأزمات، إن مصر تواجه 3 سيناريوهات محتملة، منها قوة وشراسة الموجة الثانية لفيروس كوورنا، والتي تعد من أخطر المراحل، أما السيناريو الثاني فهو الانتشار الضعيف للموجة الثانية للفيروس، والسيناريو الثالث هو إعادة ظهور الإنفلونزا الإسبانية والتي كانت فيها الموجة الثانية أشد فتكًا من الموجة الأولى للفيروس.وأضاف أبوالمكارم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى، أن مصر لم تبدأ حتى الآن الموجة الثانية لفيروس كورونا، لكننا في موجة ارتدادية للموجة الأولى.وأشار خبير إدارة الأزمات إلى أنه من المتوقع مع بداية فصل الخريف، في 21 سبتمبر، واستمرارًا حتى فصل الشتاء الذي ينتهي في فبراير بدء الموجة الثانية وتنتهي مع نهاية المرحلة اللطيفة من الشتاء في 20 فبراير المقبل، مضيفًا أن الموجة الثانية من الفيروس قد تكون متصلة مع الموجة الأولى، على أن يجرى تسجيل 2000 حالة إصابة يوميًا مع بداية فصل الشتاء، موضحًا أنه ليس من المستبعد أن تتخذ الحكومة قرار الإغلاق الجزئي أو الكلي.