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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طائرتان عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية تصل لبنان

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:18 م
المساعدات الطبية
المساعدات الطبية المصرية للبنان
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أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من جمهورية مصر العربية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بجمهورية لبنان الشقيقة فى عاشر رحلات الجسر الجوى محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية تم إعدادها بمشاركة الهلال الأحمر المصرى وعدد من جمعيات المجتمع المدنى بمصر.
يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم الدعم إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.
وأعرب المسئولون بدولة لبنان عن تأكيدهم بأن هذه المساعدات سيتم توصيلها لجميع المواطنين المستحقين لها، مجددين شكرهم وامتنانهم لشعب وحكومة جمهورية مصر العربية على الدعم الإنسانى المقدم للبنان.
يأتى ذلك الجسر الجوى تأكيدًا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبنانى الشقيق خلال الوقت الراهن.

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