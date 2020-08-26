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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: احترام القانون الدولي قاعدة وليس استثناء

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:56 م
فلورنس بارلي وزيرة
فلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية
أبوزيد على
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أوضحت فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن فرنسا انضمت إلى مناورات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، وذلك وسط تفاقم الخلاف بين تركيا واليونان حول موارد الطاقة في المنطقة.

وغردت "بارلي"، عبر حسابها على تويتر، وكتبت: "احترام القانون الدولي يجب أن يكون هو القاعدة وليس الاستثناء، ولا ينبغي أن يكون البحر المتوسط ملعبًا لطموحات البعض".

وأضافت أن 3 طائرات مقاتلة من طراز رافال وسفينة حربية مزودة بطائرة هليكوبتر ستكون جزءًا من التدريبات العسكرية المشتركة.

يذكر أن التوترات بين تركيا واليونان، تصاعدت بعد أن أرسلت أنقرة سفينة المسح «أوروتش رئيس» التركية إلى مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها هذا الشهر، في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.

وتجري مناورات بحرية مشتركة بين اليونان وفرنسا وقبرص وإيطاليا، غرب قبرص، في الفترة من 26 أغسطس إلى 28 أغسطس، وسط تصاعد التوترات في شرق البحر المتوسط.

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