حبس عاطل ضبط بكيلو «فودو» في المطرية

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ـحمد عز الدين المحامي العام الأول، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بحيازة مخدر "الفودو" بدائرة قسم شرطة المطرية بقصد الاتجار، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط كمية من مخدر الفودو "وزنت واحد كيلو جرام"، مبلغ مالي، سلاح أبيض، ميزان حساس، هاتف محمول، بحيازة عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية.وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بهدف الاتجار بها، وتم تحرير مضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم.