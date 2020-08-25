«مكافحة كورونا»: اقتربنا من تحقيق «صفر» إصابات

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إننا نتعاون مع الصين لإنتاج أول لقاح لمواجهة الفيروس، والتجارب وصلت للمرحلة الثالثة، معقبة: "ندرس إجراءات الحصول على المادة الخام لتصنيع اللقاح الصيني".وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللقاح الصيني سيكون متوفرًا محليًا بعد فترة من إنتاجه، مؤكدة أن مصر اقتربت من تحقيق صفر إصابات لفيروس كورونا.وأشارت إلى أن الإصابات في مصر كانت أقل حدة من دول كثيرة، والبروتوكول المصري العلاجي أثبت كفاءته.وتابعت: "عملنا في منظومة متكاملة لمواجهة فيروس كورونا، كما تفرغنا لعمل مسح حول كافة الأبحاث الخاصة بالفيروس، ونستعد مبكرًا لحدوث موجة ثانية لكورونا".واستطردت: "التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وراء تراجع الإصابات بكورونا"، معقبة: "الفيروس له تأثير على معظم أجهزة الجسم، ومن الوارد تأثيره على القلب والجهاز الهضمي، حتى إن بعض أعراضه قد تستمر بعد التعافي منه".واستكملت: "الطريقة الوحيدة المؤكدة لانتقال كورونا عن طريق الرذاذ، ولم يثبت انتقاله عن طريق المأكولات"، منوهة: "التوعية في المدارس والمنزل والتباعد الاجتماعي أهم الوسائل لوقاية الأطفال من كورونا".