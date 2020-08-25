إخلاء سبيل 4 متهمين فى قضايا انضمام لجماعة إرهابية

قررت الدائرة الأولى جنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 4 متهمين في 3 قضايا مختلفة متعلقة بالانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فى نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من شأنها تكدير السلم العام والتحريض ضد الدولة.والمتهمون المخلي سبيلهم هم: مؤمن عبدالرحمن يوسف إبراهيم في القضية رقم 516 لسنة 2019، ومحمد سيد أحمد عبدالعزيز، ومحمد صلاح عبدالخالق في القضية رقم 1331 لسنة 2018، وأيمن رشاد عبدالمعبود عبداللطيف صقر في القضية رقم 1739 لسنة 2018.وكانت أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.