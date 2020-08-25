توزيع 557 بطاقة تموينية على المستحقين فى الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم توزيع 557 بطاقة تموينية جديدة على المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.وأشار المحافظ - في تصريح اليوم الثلاثاء- إلى أن عملية التوزيع تتم من خلال 19 إدارة اجتماعية منتشرة في جميع مراكز المحافظة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الاجتماعية التي ستقوم بتوزيع البطاقات التموينية على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وغير مسجلين تموينيًا.