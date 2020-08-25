الخارجية الأمريكية تعترض على استضافة أردوغان لاثنين من «حماس»

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل باعتراض الخارجية الأمريكية في واشنطن بشدة، على استضافة الرئيس التركي أردوغان لاثنين من قادة حركة حماس في اسطنبول يوم 22 أغسطس.واستقبل أردوغان، السبت الماضي، وفدًا من حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وكان ضمن الوفد أيضًا صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد عرضت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار في عام 2018 للحصول على معلومات حول تحديد هوية "العاروري" والقبض عليه، إلا أن السلطات التركية لم تفعل شيئًا لمساعدة الولايات المتحدة وهي الدولة الشريكة في الناتو.