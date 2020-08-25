«الري»: مصر تتبع سياسة النفس الطويل في مفاوضات سد النهضة

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن هناك مرحلة جديدة من المفاوضات على المستويين الفني والقانوني بشأن سد النهضة الإثيوبي بهدف تقريب وجهات النظر.وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أن جولة المفاوضات الجديدة انطلقت وستستمر حتى الخميس المقبل، بعد وضع صيغة أولية تحمل مقترحات كل من مصر والسودان وإثيوبيا المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة لتقريب وجهات النظر.وأشار إلى رفع التقرير النهائي الجمعة المقبلة لدولة جنوب إفريقيا باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن مصر تتبع سياسة النفس الطويل في التفاوض سعيًا لتقريب وجهات النظر وتحقيق المصلحة المشتركة للدول الثلاث.