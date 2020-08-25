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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جرائم الأسبوع.. ملتحي يمزق جسد طالب وعجوز تحرض على قتل نجلها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:40 ص
طعن
طعن
حسام التمساح
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شهد الأسبوع الماضي عددًا من الجرائم البشعة التي تركت أثرًا سلبيا في نفوس المواطنين وكان السبب الرئيسي فيها الخلافات العائلية والثأر، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز هذه الجرائم.

- عجوز تحرض على قتل نجلها
كانت مدينة كرداسة على موعد مع جريمة بشعة بقيام سيدة عجوز بالتحريض على قتل نجلها المدمن، واستعانت بابن نجلها للتخلص من عمه الذي أعتاد التسبب لهم في مشاكل والتعدي عليهم بالضرب بسبب إدمانه على المخدرات وعدم قدرتها على تحمل نفقات علاجه فاستجاب لها حفيدها وفي سبيل تنفيذ جريمته استعان بصديقه بعدما عرض عليه مبلغ 5 آلاف جنيه مقابل معاونته في قتل عمه.

واعترف المتهم الثاني أن المتهم الأول عرض عليه معاونته في قتل عمه مدمن المخدرات مقابل مبلغ مالي وذلك تنفيذا لرغبة جدته التي يئست من تصرفات نجلها المدمن فوافق لمروره بأزمة مالية واتفقا على استدراج المجني عليه لأرض زراعية وما أن وصلوا لمنطقة نائية قام نجل شقيق القتيل بتقييد حركته من الخلف بينما تولى هو تسديد عدة طعنات له.

- محامي يقتل نجلته ويقطع جسدها
وشهدت منطقة جنوب الجيزة واقعة قتل محام لابنته وتقطيع جثتها بمنشار والتخلص من أشلائها بعدة مناطق، وتبين أن الحادث منذ عام و4 أشهر، ووالدها منفصل عن والدتها، وتزوج من سيدة أخرى، وانتقلت الفتاة للإقامة بصحبته، إلا أنها كانت تترك المنزل، مما دفعه للتعدي عليها بالضرب، ثم سدد لها طعنة بسكين، وقطع جثتها لإخفاء معالم الجريمة، وتخلص من الأشلاء.

- قتل شقيقين فى منشأة ناصر
شهدت منطقة منشأة ناصر واقعة قتل شقيقين بسبب الثأر والتمثيل بجثثهما، وتبين وجود مشاجرة سابقة بين الطرفين منذ خمسة أعوام تسببت في عاهة مستديمة نتج عنها قطع يده المجني عليه وسجنه خمسة أعوام وعقب خروجه من السجن تربص به 4 متهمين من عائلة المجني عليه وأطلقوا أعيرة نارية عليه في الشارع مع شقيقه حتى لافظا أنفاسمها الأخيرة.

- ملتحي يقتل شابا في البساتين
وتستكمل نيابة البساتين الجزيئة، تحقيقاتها مع "ملتحي" متهم بتمزيق جثة طالب بسبب وقوفه مع فتاة أسفل منزله، وقال المتهم الذي سبق وتورط في قضية انتماء لجماعة إرهابية وحبس على ذمتها حتى خرج منها منذ عام 2016، وأنه ارتكب الواقعة بحجة النهي عن المنكر فوجود الشاب والفتاة أسفل منزله أمر لا يقبله الشرع.

واعترف المتهم أنه عندما سمع ضحك الشاب والفتاة أسفل شرفة مسكنه في شارع الجزائر طاب منه الدهاب قائلًا: "بلاش مسخرة عندنا بنات"، مؤكدا أن الشاب بادله الألفاظ فنزل وتعدى عيله بسلاح أبيض بطعنة نافذة في البطن وكان ذلك في وقت متأخر من الليل فلم يتواجد أحد في الشارع فهربت الفتاة وكانت معها شقيقتها طفلة.

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