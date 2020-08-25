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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-8-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:37 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 25-8-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، شهد القطاع الخاص في منطقة اليورو، تباطأ ملحوظ خلال شهر أغسطس الجاري بالمقابل بشهر يوليو الماضي، مع زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا من جديد، حيث انخفض هذا المؤشر إلى 51.6 نقطة في أغسطس بعدما كان 54.9 في يوليو، وهى فترة تميزت بانتعاش قوي بعد أشهر عدة من الانكماش المرتبط بكورونا المستجد.


وعلي المستوي المحلي، استقر سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول والبنك الأهلي المصري، مقابل ارتفاعه أمام الجنيه في بنك البركة وبنك قناة السويس.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك البركة ليسجل للشراء 18.86 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.73 جنيه وللبيع 18.88، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.74 جنيه وللبيع 18.89، أما في بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.89.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في البنوك المصرية

وفي بنك مصر تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.85، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.87، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك عودة للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.86، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.85، وفي مصرف ابوظبي الاسلامي فسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.99.

أسعار اليورو اليوم

كما استقر سعر اليورور اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.88، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.90، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.88، وفي البنك الاهلي الكويتي فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.88، أما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.88، وفي بنك التعمير والاسكان فسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.98.

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