سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-8-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في البنوك المصرية

وفي بنك مصر تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.85، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.87، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك عودة للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.86، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.85، وفي مصرف ابوظبي الاسلامي فسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.99.



أسعار اليورو اليوم

كما استقر سعر اليورور اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.88، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.90، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.88، وفي البنك الاهلي الكويتي فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.88، أما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.88، وفي بنك التعمير والاسكان فسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.98.