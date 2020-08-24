عماد متعب: مروان محسن يلعب بطريقة «كوبر».. وتحدثت معه غضب

قال عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، إن مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك، ينتظرها الناس جميعًا حتى لو كان فارق النقاط كبيرًا، منوها بأن مروان محسن مازال يلعب بطريقة هيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري السابق.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "مبروك للنادي الزمالك وهارد لك للنادي الأهلي"، مستنكرًا هجوم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فايلر.وأكد أن بعض الناس على السوشيال ميديا آرائهم عنيفة والآراء تختلف ولا نتعامل بالمباراة، لأن فايلر بعد التوقف يوجد لديه إصابات وغيابات كثيرة والرجل له عذره في قصة الإصابات وعندما يكون هناك حلول يكون الوضع سهلا.وعن أزمة مروان محسن، قال: "تحدثت معه وغضب مني وغضب والده كذلك، وأنا لا أحب أن يغضب مني أحد، واتصلت على مروان واعتذرت له بسبب حدتي في النقد معه".وتابع، أنه خلال فترة لعبه لم يحالفه الحظ في التسديد لمدة 3 أشهر الأمر الذي دعا مانويل جوزيه لأن يطلب منه الرحلة لمدة 10 أيام حتى يعود لتركيزة مرة أخرى، ولكنه رفض وأصر على حضور التمارين وعدم لعب المباريات.وأكد أن مروان محسن، مازال يتبع نظام هيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري السابق في اللعب، ولكن كوبر ليس موجودا ومحمد صلاح وتريزيجيه محترفان.