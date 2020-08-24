خالد أبوبكر: خناقة الحكومة والبرلمان للصالح العام

وصف الإعلامي خالد أبوبكر، الجلسة الأخيرة في عمر مجلس النواب الحالي بـ«التاريخية».وقال أبوبكر، خلال تقديم برنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «ON»: «مبسوط وسعيد لأن الحكومة والبرلمان اتخانقوا للصالح العام، وأن مؤسسات الدولة تقف على الكلمة».وأضاف: «شهدت موضوعية في الطرح، اليوم مشهدين وقفت عندهم، المشهد الشكلي شد وجذب بين الدكتور علي عبدالعال، والدكتور معيط، وزير المالية، الذي انفعل داخل المجلس، وهو انفعال مقدر لأنه أراد أن يزد دخل الدولة، ويدل على إيمان الوزير بالدولة، لكن رئيس البرلمان ضبط الجلسة، ورئيس البرلمان قال له في الأعراف السابقة الوزير لما يتكلم يستأذن لأنه مراقب».وأردف: «مجلس النواب أراد في جلسته الأخيرة ترك انطباع جيد عن قرابة الخمس سنوات من العمل التشريعي، وأحيي الدكتور علي عبدالعال، على إدارته للجلسة اليوم، والتي تدل على أنه النائب الأول للشعب، ومن وجهة نظري هو رئيس البرلمان المقبل».