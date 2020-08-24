«الاتصالات»: التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب أمر حتمى (فيديو)

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الجدية والالتزام من سمات المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، مشيرا إلى أن التعاون مع هذه الدورة المهمة بمختلف التخصصات للخريجين من المجالات المختلفة.وأضاف "طلعت" خلال حواره لفضائية "أكسترا نيوز"، أن هذه الدورة من برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة الوطنية يشمل خرجين من محافظات مختلفة من الجمهورية.وتابع: "من الضروري الالتزام والتصميم على النجاح"، لافتا إلى أن التعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب أمر حتمى وتحرص الوزارة عليه.وأوضح: "أننا نسعى لتطوير التعاون لأنه بطبيعة الحال محور فى منتهى الأهمية الأكاديمية الوطنية للتدريب المحور الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".