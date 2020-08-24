رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

آمال وآلام.. «الدستور» تعايش طلاب ثانوية خلال تسجيل الرغبات

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:35 م
تسجيل رغبات الطلاب
تسجيل رغبات الطلاب
أريج الجيار
طباعة
الأيام التي تلي الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، ثم بدء تسجيل الرغبات، تكون محملة بالكثير من الحلم، ويبدأ الطلاب في هذه المرحلة تدوين آمالهم على شكل رغبات في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

«الدستور» عايشت بعض الطلاب خلال أول خطوة في المشوار:


أهلة هلال
أهلة هلال
• «أهلة» تسعى للفنون الجميلة

مع الضوء الأول لصباح اليوم، استيقظت "أهلة هلال"، لتصحب والدها إلى أقرب "سايبر" لخدمات الكمبيوتر لمنزلها، لتسجيل رغباتها في المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة.

القلق سيطر على الفتاة صاحبة الـ19 عاما، منذ معرفتها بموعد فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لصعوبة تحديد مصيرها، ولكنها سعت منذ أمس للقراءة عن أقسام جميع الكليات وخاصة الكليات الفنية، متمنية أن تلتحق بكلية الفنون الجميلة جامعة دمياط بعد قبولها في اختبار القدرات.

وسجلت كليات الفنون الجميلة على مستوى جمهورية مصر العربية كرغبات أولى، حلم يراودها منذ الطفولة، أن تصبح مهندسة ديكور، دفعها ذلك إلى حب الفنون وتنسيق الألوان، حيث اختارت كلية "فنون جميلة" رغبة أولى، ثم قامت بتسجيل كلية التربية النوعية ثم الآداب ويليهما كليات التجارة في باقي الرغبات، بعدما حصلت على 90.5% في الشعبة الأدبية "خايفة التنسيق يزيد ومقدرش أحقق حلمي"، وتستغل "أهلة" فترة الإجازة لتتعلم الرسم عبر فيديوهات "يوتيوب".
ردفة
ردفة
• «ردفة».. الطب حلمها

على جهاز آخر بجوارها كانت تجلس "ردفة أيمن"، منذ التحاقها بالثانوية العامة كان يطلق عليها الدكتورة ردفة ما دفعها للمذاكرة طوال فترة الدراسة وحصولها على 98.4%، متمنية أن تصبح طبيبة أطفال وتعالج أطفال الشوارع المصابين مجانا، مما جعلها تكتب في رغبتها الأولى كليات الطب البشري والطب البيطري ثم كليات التمريض في مصر ويليهما كلية العلوم.

وتروي "ردفة" أنها كل ساعتين تفتح موقع تسجيل الرغبات لتؤكد على تسجيلها الرغبات بطريقة صحيحة بمساعدة والدتها، قائلة: "نجحت بدعم أهلي وتشجيعهم الدائم لي ومساعدتهم في المذاكرة ليا وتوفير كل ما أحتاجه".
شيماء
شيماء
• «شيماء» أبكتها النتيجة

أما شيماء محمد فلم تتوقع أن تحصل على 90% في شعبة العلمي علوم بالثانوية العامة، وظلت تبكي عندما علمت نتيجتها في الثانوية العامة ولم تخرج من حجرتها وامتنعت عن الطعام، ولكن عائلتها دعمتها وقالت لها إن الثانوية العامة ليست مقياس للنجاح بل عليك أن تتفوقي في الحياة المهنية والمرحلة الجامعية وإثبات ذاتك وقدرتك.

وسجلت في المرحلة الأولى كلية التمريض والآداب ثم كلية التجارة والعلوم بعدما أقنعها والدها أن كليات القمة ليس معيارا للنجاح، وذهبت بصحبة والدها إلى مدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها لتسجيل الرغبات لضعف سرعة النت بمنزلها.

موضوعات متعلقة

الأهلي يؤجل تفعيل عقد مروان محسن.. وعودة وليد أزارو

جابر طايع عن منع عبدالله رشدي من الخطابة: نحافظ على المنبر

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

جابر طايع عن منع عبدالله رشدي من الخطابة: نحافظ على المنبر

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

آمال وآلام.. «الدستور» تعايش طلاب ثانوية خلال تسجيل الرغبات

علماء يكتشفون منطقة ساخنة «شاذة» في القارة القطبية الجنوبية

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
المزيد

الثقافة

«أبوسعدة» يشارك في لجان اختيار الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل التنفيذيين

«التشكيليين» تنعى ثابت عويضة: حياته حافلة بالإنجازات

أشرف زكي: مكتبات سور أكاديمية الفنون ما زالت في مرحلة «التشطيب»

عودة الروح إلى «الإنتاج الثقافى» فى حضور جمهور الهناجر