اليوم.. «المركزي» يطرح أدوات دين بـ14 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري.، اليوم الاثنين، أذون خزانة حكومية بقيمة اجمالية تبلغ 19 مليار جنيه.وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما.ويطرح أيضا سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 1 مليار جنيه لأجل 15 سنة.وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021 أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.وقررت وزارة المالية تغيير موعد عطاءات أدوات الدين الحكومي بمناسبة اعتبار الخميس 20 أغسطس إجازة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، لتصبح الأحد 23 أغسطس أذون خزانة لأجل 182 يومًا، و357 يومًا، وسندات خزانة لأجل 10 سنوات، والإثنين 24 أغسطس أذون لأجل 91 يومًا، و266 يومًا، وسندات لأجل 5 و10 سنوات.