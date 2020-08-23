وزير الاتصالات يعلق على تسريب بيانات عملاء إحدى شركات المحمول
الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:05 م
سناء إسماعيلطباعة
علق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على واقعة تسريب بيانات العملاء من إحدى شركات الاتصالات، مؤكدًا أنه تم تكليف الجهاز القومي للاتصالات بالتحقيق في الأمر وإصدار تقرير عنه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» المذاع عبر فضائية dmc، أن التقرير صدر بعد التحقيقات حول هذه الأنباء وتم نفيها، مؤكدًا أن تسيب البيانات ليس بالضرورة أن يكون من قبل شركات الاتصالات لأنها عالمية ولديها قواعد لحوكمة البيانات، لكن هناك عدد من شركات الخدمات هي من تقوم بتسريب هذه البيانات، مؤكدًا أن هناك حزم وصرامة لتطبيق قانون حرية وحماية بيانات المواطنين.
وعن الإعلانات الخاصة عبر الهواتف، قال: «يتم تقديم شكاوى للجهاز القومي لحماية المستهلك، ونحن جاهزون لمواجهة أي ظاهرة من أي جهة أخرى وكل ما على المواطن هو تقديم شكوى على موقع الجهاز على الانترنت أو الاتصال بالخط الساخن
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» المذاع عبر فضائية dmc، أن التقرير صدر بعد التحقيقات حول هذه الأنباء وتم نفيها، مؤكدًا أن تسيب البيانات ليس بالضرورة أن يكون من قبل شركات الاتصالات لأنها عالمية ولديها قواعد لحوكمة البيانات، لكن هناك عدد من شركات الخدمات هي من تقوم بتسريب هذه البيانات، مؤكدًا أن هناك حزم وصرامة لتطبيق قانون حرية وحماية بيانات المواطنين.
وعن الإعلانات الخاصة عبر الهواتف، قال: «يتم تقديم شكاوى للجهاز القومي لحماية المستهلك، ونحن جاهزون لمواجهة أي ظاهرة من أي جهة أخرى وكل ما على المواطن هو تقديم شكوى على موقع الجهاز على الانترنت أو الاتصال بالخط الساخن