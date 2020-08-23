وزير الاتصالات يعلق على تسريب بيانات عملاء إحدى شركات المحمول

</div> </div> <style> .post-tags ul li { display: inline-flex; background: #fb6648; padding: 5px 10px; border-radius: 5px; box-shadow: 0px 2px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.16), 0px 2px 10px 0px rgba(0, 0, 0, 0.12); margin: 5px 5px; } .post-tags ul li a { color:#fff; } </style> </div> <script src="https://cdn.speakol.com/widget/js/speakol-widget-v2.js"></script> <div class="speakol-widget" id="sp-wi-2212"> <script> (spksdk = window.spksdk || []).push({ widget_id: "wi-2212", element: "sp-wi-2212" }); </script> </div> <script type="text/javascript"> google_ad_client = "ca-pub-7209808242714184"; /* Dostor-Mob-MPU-InArticle */ google_ad_slot = "Dostor-Mob-MPU-InArticle"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <script type="text/javascript"> google_ad_client = "ca-pub-7209808242714184"; /* Dostor-Mob-Monster */ google_ad_slot = "Dostor-Mob-Monster"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 600; </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <script async src="https://cdn.wickplayer.pro/player/thewickfirm.js"></script> <script data-playerPro="current">(function(){var s=document.querySelector('script[data-playerPro="current"]');s.removeAttribute("data-playerPro");(playerPro=window.playerPro||[]).push({id:"SRu-HfTae9M0dik0zPBcvSEN9bbkQwbvnVCQ0AntYv0VUsPeWhUD",after:s});})();</script> <script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/109385/tag"></script> <div class="adplace"><img src="/adview/3533$7cview" rel="nofollow" style="display:none" /><div class="ad"> </div></div> <div class=""><div class="cont"><img src="/adview/3644$7cview" rel="nofollow" style="display:none" /><div class="ad"> <script src="https://cdn.speakol.com/widget/js/speakol-widget-v2.js"></script> <div class="speakol-widget" id="sp-wi-2211"> <script> (spksdk = window.spksdk || []).push({ widget_id: "wi-2211", element: "sp-wi-2211" }); </script> </div></div> </div> <div class="block"> <h3> الكلمات المفتاحية </h3> <!--section-header--> <div class="post-tags" style=" clear: both;"> <ul style="width:100%"> <li style="float:right;display:block"> <a href="/list.aspx?kwn=%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa&kw=113237" target="_blank">وزير الإتصالات</a></li> <li style="float:right;display:block"> <a href="/list.aspx?kwn=%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9+%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa&kw=113261" target="_blank">شركة اتصالات</a></li> <li style="float:right;display:block"> <a href="/list.aspx?kwn=%d8%aa%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa&kw=113260" target="_blank">تسريب البيانات</a></li> </ul> </div> </div> <div class="foot-share"> <div class="addthis_inline_share_toolbox"></div> </div> <script type="text/javascript"> google_ad_client = "ca-pub-7209808242714184"; /* Dostor-Mob-Monster */ google_ad_slot = "Dostor-Mob-Monster"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 600; </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <div class="title"></div> <div class=""><div class="cont"> </div> </div> </div> <div class="block topnews "> <div class="title"> <a style="background:transparent !important;"> <h3> موضوعات متعلقة </h3></a> </div> <div class="cont"> <div class="item-card "> <a href="/3182145"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/145.jpg?q=2" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> «شكله قابض».. أبرز «قفشات» مدحت شلبي في القمة بعد الغياب الطويل </h2> </div> </a> </div> <div class="list-wrap"> <div class="item-li "> <a href="/3182951"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/951.jpg?q=2" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> توجيهات حكومية بميكنة صرف المعاشات بجميع مكاتب التأمين </h2> </div> </a> </div> <div class="item-li "> <a href="/3182998"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/998.jpg?q=2" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> رضا عبدالعال عن مباراة القمة: «دفاع الأحمر كان شوارع» </h2> </div> </a> </div> <div class="item-li "> <a href="/3183076"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/3/200x113o/76.jpg?q=2" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء </h2> </div> </a> </div> </div> </div> </div> <div class="block news-cat comnts rel"> <div class="cont"> </div> <div class="adplace"></div> <div class="adplace"><img src="/adview/3532$7cview" rel="nofollow" style="display:none" /><div class="ad"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-7209808242714184"; /* Dostor-ADX-HP-Monster */ google_ad_slot = "Dostor-HP-Monster"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 600; //--> </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div></div> <div class="adplace"></div> <div class="adplace"><img src="/adview/3531$7cview" rel="nofollow" style="display:none" /><div class="ad"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-7209808242714184"; /* Dostor-ADX-HP-Monster */ google_ad_slot = "Dostor-HP-Monster"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 600; //--> </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div></div> <div class="adplace"><img src="/adview/3535$7cview" rel="nofollow" style="display:none" /><div class="ad"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-7209808242714184"; /* Dostor-ADX-HotWidget */ google_ad_slot = "Dostor-ADX-HotWidget"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; //--> </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div></div> <div class="adplace"><img src="/adview/3536$7cview" rel="nofollow" style="display:none" /><div class="ad"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-7209808242714184"; /* Dostor-ADX-HotWidget */ google_ad_slot = "Dostor-ADX-HotWidget"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; //--> </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div></div> </div> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { setInterval(fixfb, 500); }); function fixfb() { $('.face iframe,.face div,.face div').css('position', 'static'); } </script> <script type="text/javascript"> setInterval('rf(document.getElementById("fComm"))', '1500'); </script> </div> <div class="col-md-4 col-left"> <div class="adv300"><center><img src="/adview/3588$7cview" rel="nofollow" style="display:none" /><div class="ad"> <script async src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script> <script> window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); </script> <!-- /21823462148/Dostor-Inner-MPU --> <div id='div-gpt-ad-1581849381544-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1581849381544-0'); }); </script> </div> </div></center></div> <style> .col-photo .item .txt-cont h2 { text-shadow: -1px 2px 1px rgba(0, 0, 0, 0.45);} .owl-col-photo{ float: right; width: 100%; max-width:100%; overflow:hidden; } </style> <div class="block photo-col "> <div class="title"> <a href="/list.aspx?type=1"> <h3> الصور </h3> </a></div> <div class="cont"> <div class="owl-col-photo owl-carousel owl-theme"> <div class="item-card"> <a href="/3182864"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/600x338o/864.jpg?q=3" alt="image description" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب </h2> </div> </a> </div> <div class="item-card"> <a href="/3182529"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/600x338o/529.jpg" alt="image description" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة» </h2> </div> </a> </div> <div class="item-card"> <a href="/3182179"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/600x338o/179.jpg?q=1" alt="image description" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة </h2> </div> </a> </div> <div class="item-card"> <a href="/3182047"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/600x338o/47.jpg?q=2" alt="image description" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب </h2> </div> </a> </div> <div class="item-card"> <a href="/3181887"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/1/600x338o/887.jpg?q=2" alt="image description" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> «الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب </h2> </div> </a> </div> </div> <div class="pnxt"> <i class="fa fa-angle-left"></i></div> <div class="pprv"> <i class="fa fa-angle-right"></i></div> </div> </div> <div class="adv300"><center><img src="/adview/3517$7cview" rel="nofollow" style="display:none" /><div class="ad"> <!-- /21823462148/Dostor-Inner-Monster --> <div id='div-gpt-ad-1576147286014-0' style='width: 300px; height: 600px;'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1576147286014-0'); }); </script> </div> </div></center></div> <div class="block col pop"> <div class="title"> <a href="list.aspx?props=topstory"><h3> <span class="fa fa-fire"></span>الأكثر قراءة </h3> </a> </div> <div class="cont"> <div class="item-li"> <a href="/3183076"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/3/200x113o/76.jpg?q=2" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء </h2> </div> </a> </div> <div class="item-li"> <a href="/3182423"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/423.jpg?q=8" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> 45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط </h2> </div> </a> </div> <div class="item-li"> <a href="/3183040"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/3/200x113o/40.jpg?q=2" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> متحدث الري يكشف تطورات مفاوضات سد إثيوبيا ومنسوب الفيضان </h2> </div> </a> </div> <div class="item-li"> <a href="/3182863"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/863.jpg?q=5" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة </h2> </div> </a> </div> </div> <div class="foot hidden"> <a href="list.aspx?props=topstory"> المزيد <span class="fa fa-arrow-left"></span> </a> </div> </div> <div class="adv300"><center><img src="/adview/3519$7cview" rel="nofollow" style="display:none" /><div class="ad"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-7209808242714184"; /* Dostor-ADX-Inner-MPU */ google_ad_slot = "Dostor-ADX-Inner-MPU"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; //--> </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div></center></div> <style> .col-photo .item .txt-cont h2 { text-shadow: -1px 2px 1px rgba(0, 0, 0, 0.45);} .owl-col-photo{ float: right; width: 100%; max-width:100%; overflow:hidden; } </style> <div class="block photo-col "> <div class="title"> <a href="list/1011/infograph"><h3> <span class="fa fa-fire"></span>إنفوجراف </h3> </a> </div> <div class="cont"> <div class="owl-col-photo owl-carousel owl-theme"> <div class="item-card"> <a href="/3181827"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/1/600x338o/827.jpg?q=3" alt="image description" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو) </h2> </div> </a> </div> <div class="item-card"> <a href="/3181523"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/1/600x338o/523.jpg?q=2" alt="image description" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟ </h2> </div> </a> </div> <div class="item-card"> <a href="/3179138"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/317/9/600x338o/138.jpg?q=3" alt="image description" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات </h2> </div> </a> </div> <div class="item-card"> <a href="/3180081"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/0/600x338o/81.jpg?q=2" alt="image description" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف) </h2> </div> </a> </div> </div> <div class="pnxt"> <i class="fa fa-angle-left"></i></div> <div class="pprv"> <i class="fa fa-angle-right"></i></div> </div> </div> <div class="block col pop"> <div class="title"> <a href="list/1178/ayam-zaman"><h3> <span class="fa fa-fire"></span>أيام زمان </h3> </a> </div> <div class="cont"> <div class="item-li"> <a href="/3182878"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/878.jpg?q=2" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان </h2> </div> </a> </div> <div class="item-li"> <a href="/3182769"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/769.jpg?q=2" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني </h2> </div> </a> </div> <div class="item-li"> <a href="/3182807"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/807.jpg?q=2" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> «قبلة سببت له أزمة مع بليغ حمدي».. أزمات في حياة سمير صبري </h2> </div> </a> </div> <div class="item-li"> <a href="/3182845"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/845.jpg" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> «عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها </h2> </div> </a> </div> </div> <div class="foot hidden"> <a href="list/1178/ayam-zaman"> المزيد <span class="fa fa-arrow-left"></span> </a> </div> </div> <div class="adv300"><center><img src="/adview/3589$7cview" rel="nofollow" style="display:none" /><div class="ad"> <script async src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script> <script> window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); </script> <!-- /21823462148/Dostor-Inner-MPU3 --> <div id='div-gpt-ad-1581849455351-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1581849455351-0'); }); </script> </div> </div></center></div> <div class="block col pop"> <div class="title"> <a href=""><h3> <span class="fa fa-fire"></span>نجم الساعة </h3> </a> </div> <div class="cont"> <div class="item-li"> <a href="/3182969"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/969.jpg?q=2" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> المتقدمون للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتحدثون لـ«الدستور» </h2> </div> </a> </div> </div> </div> <div class="block col pop"> <div class="title"> <a href="list/37/variety"><h3> <span class="fa fa-fire"></span>منوعات </h3> </a> </div> <div class="cont"> <div class="item-li"> <a href="/3182990"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/990.jpg?q=3" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> «موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو) </h2> </div> </a> </div> <div class="item-li"> <a href="/3182627"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/627.jpg?q=4" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> 3 مطهرات طبيعية لقتل الجراثيم بفاعلية </h2> </div> </a> </div> <div class="item-li"> <a href="/3182585"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/585.jpg?q=4" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> 6 أخطاء تقلل العمر الافتراضى للسيارة </h2> </div> </a> </div> <div class="item-li"> <a href="/3182583"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/583.jpg?q=2" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> كوب من الحليب المخمر يساعد في خسارة دهون البطن </h2> </div> </a> </div> </div> <div class="foot hidden"> <a href="list/37/variety"> المزيد <span class="fa fa-arrow-left"></span> </a> </div> </div> <div class="adv300"><center></center></div> <div class="adv300"><center></center></div> <div class="block col articles art" ord="r=0&id=11"> <div class="title"> <a href="/list.aspx?r=0&id=11"> <h3> <span class="fa fa-pencil"></span> مقالات الرأي</h3> </a> </div> <div class="cont"> <div class="art-item "> <div class="img-cont"> <a href="/3182957"><img src="/upload/photo/writers/0/1/70x70o/2.jpg" alt="" title=""></a> </div> <div class="text-hold"> <div class="name"> <a href="/list.aspx?r=1002"> د. منى حلمى </a></div> <div class="tit"> <a href="/3182957"> لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»</a> </div> </div> </div> <div class="art-item "> <div class="img-cont"> <a href="/3182958"><img src="/upload/photo/writers/0/0/70x70o/238.jpg" alt="" title=""></a> </div> <div class="text-hold"> <div class="name"> <a href="/list.aspx?r=238"> عمرو خالد </a></div> <div class="tit"> <a href="/3182958"> لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»</a> </div> </div> </div> <div class="art-item "> <div class="img-cont"> <a href="/3182936"><img src="/upload/photo/writers/0/0/70x70o/239.jpg" alt="" title=""></a> </div> <div class="text-hold"> <div class="name"> <a href="/list.aspx?r=239"> ماجد حبته </a></div> <div class="tit"> <a href="/3182936"> منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!</a> </div> </div> </div> <div class="art-item "> <div class="img-cont"> <a href="/3181991"><img src="/upload/photo/writers/0/0/70x70o/239.jpg" alt="" title=""></a> </div> <div class="text-hold"> <div class="name"> <a href="/list.aspx?r=239"> ماجد حبته </a></div> <div class="tit"> <a href="/3181991"> كذبة قطرية إسرائيلية قديمة</a> </div> </div> </div> <a href="/list.aspx?r=0&id=11" class="btn btn-md btn-primary btn-block pull-right"> المزيد</a> </div> </div> <div class="adv300"><center></center></div> <div class="block col pop"> <div class="title"> <a href="list/527"><h3> <span class="fa fa-fire"></span>الثقافة </h3> </a> </div> <div class="cont"> <div class="item-li"> <a href="/3183048"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/3/200x113o/48.jpg?q=2" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> «التنسيق الحضاري» يحسم الجدل: عقار قصر النيل المنهار ليس تراثيًا </h2> </div> </a> </div> <div class="item-li"> <a href="/3182690"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/690.jpg?q=3" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> محمود عبد الشكور يناقش «كنت شابا في الثمانينيات» بالنيل الثقافية </h2> </div> </a> </div> <div class="item-li"> <a href="/3182908"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/908.jpg" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> نصبة شاى </h2> </div> </a> </div> <div class="item-li"> <a href="/3182907"> <div class="img-cont"> <img src="/upload/photo/news/318/2/200x113o/907.jpg" alt="" /> </div> <div class="txt-cont"> <h2> هوية </h2> </div> </a> </div> </div> <div class="foot hidden"> <a href="list/527"> المزيد <span class="fa fa-arrow-left"></span> </a> </div> </div> <div class="adv300"><center></center></div> <div class="adv300"></div> <div class="adv300"> <script src="https://cdn.speakol.com/widget/js/speakol-widget-v2.js"></script> <div class="speakol-widget" id="sp-wi-2557"> <script> (spksdk = window.spksdk || []).push({ widget_id: "wi-2557", element: "sp-wi-2557" }); </script> </div> </div> </div> </div> <img rel="nofollow" alt="" src="/service/nc.aspx?id=3183100" style="display:none" /> </div> </main> <div style="display:none"> </div> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lity/2.4.0/lity.min.css" integrity="sha256-kgOoigZTP1lSBr7QDdEQ4mcwFAi0pvmCcvfcnRYHicc=" crossorigin="anonymous" /> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lity/2.4.0/lity.min.js" integrity="sha256-rr6XKdaA3InL/R1iKt/B+un4oU/c23+5Rxubx7qO5ts=" crossorigin="anonymous"></script> <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-4e708d6f7a4a6a2d"></script> <footer> <div class="main-cont"> <div class="top"> <div class="container"> <a class="logo" href="/"> <img src="/themes/new/images/logo-w.png" alt=""/> </a> </div> </div> <div class="container"> <div class="col-md-12 "> <div> </div> </div> <div class="col-md-12 "> <ul class="fnav"> <li class="active"><a href="/"> الرئيسية </a></li> <li ><a class="c35" href="/list.aspx?props=topstory&t=%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84">عاجل</a></li> <li ><a class="c1" href="/list/1/news">مصر</a></li> <li ><a class="c3" href="/list/3/accidents">حوادث</a></li> <li ><a class="c4" href="/list/4/world">عالم</a></li> <li ><a class="c1232" href="https://elcaptain.dostor.org">رياضة</a></li> <li ><a class="c5" href="/list/5/economy">اقتصاد</a></li> <li ><a class="c6" href="/list/6/arts">فن</a></li> <li ><a class="c7" href="/list/7/govs">محافظات</a></li> <li ><a class="c8" href="/list/8/investigations">تقارير ومتابعات</a></li> <li ><a class="c1011" href="/list/1011/infograph">إنفوجراف</a></li> <li ><a class="c1300" href="/list/1300/Special-files">ملفات خاصة</a></li> <li ><a class="c9" href="/list/9/parties">سياسي</a></li> <li ><a class="c10" href="/list/10/family">لايف ستايل</a></li> <li ><a class="c1007" href="/list/1007/auto">أوتو</a></li> <li ><a class="c1182" href="/list/1182/tal-abib">محطة تل أبيب</a></li> <li ><a class="c37" href="/list/37/variety">منوعات</a></li> <li ><a class="c1173" href="/list/1173/abwab-elkhaer">ابواب الخير</a></li> <li ><a class="c1180" href="/list/1180/hashtag">هاشتاج</a></li> <li ><a class="c11" href="/list/11/talkshow">توك شو</a></li> <li ><a class="c12" href="/list.aspx?type=2">فيديو</a></li> <li ><a class="c1178" href="/list/1178/ayam-zaman">أيام زمان</a></li> <li ><a class="c781" href="/list/781">تحقيقات</a></li> <li ><a class="c473" href="/list/473">الكرازة</a></li> <li ><a class="c527" href="/list/527">الثقافة</a></li> <li ><a class="c520" href="/list/520">الأبراج اليوم</a></li> <li ><a class="c517" href="/list/517">القبلة</a></li> <li ><a class="c523" href="/list/523">تكنولوجيا</a></li> </ul> <div id="adintop_banner"> <span id="adintop_close_ad"></span> <!-- /108861785/PODEgypt_rectangle/dostor_rectangle --> <div id='div-gpt-ad-1586711558146-0' style='width: 300px; height: 250px;'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1586711558146-0'); }); </script> </div> </div> <script type="text/javascript"> window.onload = function () {jQuery('#adintop_close_ad').on('click',function(){jQuery('#adintop_banner').hide();}) } window.onload = function () { jQuery('#adintop_close_ad').on('click',function(){jQuery('#adintop_banner').hide();}) jQuery.getJSON( "https://2u.ae/c.php", function( data ) { if(data.country != 'EG') { jQuery('#adintop_banner').css('position','fixed'); jQuery('#adintop_close_ad').css('display','block'); } }); } </script> </div> <div class="social"> <a href="https://www.facebook.com/ElDostorEgypt" target="_blank"> <span class="fa fa-facebook"></span> </a> <a href="https://twitter.com/ElDostorEgypt" target="_blank"> <span class="fa fa-twitter"></span> </a> <a href="https://www.youtube.com/user/aldostornews" target="_blank"> <span class="fa fa-youtube"></span> </a> <a href="#" target="_blank"> <span class="fa fa-instagram"></span> </a> <a href="/rss.aspx" target="_blank"> <span class="fa fa-rss"></span> </a> </div> </div> </div> <div class="container"> <div class="btm"> <div class="copy"> <a href="https://www.synceg.com" target="_blank"> <img src="/themes/new/images/sync.png" alt="sync"> </a> جميع الحقوق محفوظة 2017 © </div> </div> </div> </footer> </div> <script type="text/javascript">var _sel = 'c11', _subsel = 'c11';</script> <script type="text/javascript" src="/scripts/main.js?r=22"></script> <div id="adPop" style="display: none;position: fixed;padding: 5px;bottom: 2px;width: 100%;z-index: 99999999;" class="hidden-print no-print"> <div id="popin" style="width: 700px;margin: 0px auto;position: relative;" class="hidden-print no-print"> <a href="javascript:;" onclick="$('#adPop').css('display','none');$('#adPop').html('');" style="position:absolute;top:-5px;right:-10px;z-index:99999999"><img src="/fb/fancy_close.png" style="width: 50px;height: 50px;"></a> <div id="popadin"> </div> </div> </div> <script> $(document).ready(function () { setTimeout(function () { var iframeForAd = $("#google_ads_frame15"); if ($(iframeForAd.contents()[0]).find("body").html() === "") { } else { if ($('#popadin').children().length > 0) { //if (get_cookie('adpop') == '') { $('#adPop').css({ display: 'block' }); //document.cookie = "adpop=yes" //} setTimeout(function () { $('#adPop').css({ display: 'none' }); },15000) } } }, 3000) }); function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if cookie exists offset += search.length // set index of beginning of value end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set index of end of cookie value if (end == -1) end = document.cookie.length; returnvalue = unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } </script> <script type="text/javascript" src="/themes/new/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/themes/new/js/jquery.sticky.js"></script> <script type="text/javascript" src="/themes/new/js/jquery.simplemarquee.js"></script> <script type="text/javascript" src="/themes/new/slick/slick.min.js"></script> <script src="/themes/new/js/classie.js" type="text/javascript"></script> <script src="/themes/new/js/uisearch.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/themes/new/js/owl.carousel.min.js?"></script> <script> $(window).scroll(function() { var $height = $(window).scrollTop(); if($height > 245) { $(".sponser .ad").addClass("fixed"); } else { $('.sponser .ad').removeClass('fixed'); } }); $(document).ready(function () { try { // $(".sponser.ad-right .ad120").sticky({ topSpacing: 50 }); // $(".sponser.ad-left .ad120").sticky({ topSpacing: 50 }); $(".stick").sticky({ topSpacing: 0 }); } catch (exp) {} $('.slick-single').slick({ slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1, arrows: true, dots:true, fade: false, infinite: true, rtl: true, autoplay: true, autoplaySpeed: 6000, }); $('.slider-for').slick({ slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1, arrows: true, fade: false, infinite: false, rtl: true, autoplay: true, autoplaySpeed: 6000, asNavFor: '.slider-nav' }); $('.slider-nav').slick({ asNavFor: '.slider-for', dots: false, centerMode: false, infinite: true, rtl: true, focusOnSelect: true, slidesToShow:4, slidesToScroll: 1, responsive: [ { breakpoint: 470, settings: { slidesToShow: 2, // slidesToScroll: 1, //infinite: true, // dots: true } }, { breakpoint: 768, settings: { slidesToShow: 3, // slidesToScroll: 1, //infinite: true, // dots: true } }, { breakpoint: 992, settings: { slidesToShow: 4, // slidesToScroll: 1, //infinite: true, // dots: true } }, /* { breakpoint: 1200, settings: { slidesToShow: 5, // slidesToScroll: 1, //infinite: true, // dots: true } }*/ ] }); try { $(".side-ad").sticky({ topSpacing: 5 }); $(".side-ad2").sticky({ topSpacing: 5 }); } catch (exp) { } }); </script> <script > jQuery(document).ready(function ($) { function breaking() { try { // marqueee $('.mrq-cont').simplemarquee({ speed: 80, direction: 'right', handleResize: true, cycles: 5, space: 0, delayBetweenCycles: 1000, }); } catch (exp) { } setTimeout(function () { $('.breaking').addClass('animated'); }, 1500); $('.closebreak').click(function () { event.preventDefault(); $('.breaking').fadeOut(400); $('.breaking').remove(); $('body').css('padding-bottom', 0); }); if ($('.breaking').length > 0) $('body').css('padding-bottom', 42); $(window).on("resize", function () { if ($(window).width() <= 768) { $('body').css('padding-bottom', 0); $('#breakNews').remove(this); } }); } breaking(); if (window.Sys != null && window.Sys != undefined) Sys.Application.add_init(appl_init); initfb(); if (window._sel) $('.' + _sel).addClass('active'); // browser window scroll (in pixels) after which the "back to top" link is shown var offset = 300, //browser window scroll (in pixels) after which the "back to top" link opacity is reduced offset_opacity = 1200, //duration of the top scrolling animation (in ms) scroll_top_duration = 700, //grab the "back to top" link $back_to_top = $('.cd-top'); //hide or show the "back to top" link $(window).scroll(function () { ($(this).scrollTop() > offset) ? $back_to_top.addClass('cd-is-visible') : $back_to_top.removeClass('cd-is-visible cd-fade-out'); if ($(this).scrollTop() > offset_opacity) { $back_to_top.addClass('cd-fade-out'); } }); //smooth scroll to top $back_to_top.on('click', function (event) { event.preventDefault(); $('body,html').animate({ scrollTop: 0, }, scroll_top_duration ); }); }); $(document).ready(function() { "use strict"; $(".navbar-collapse").css({ maxHeight: $(window).height() - $(".navbar-header").height() + "px" }); }); </script> <script type="text/javascript" src="/themes/new/js/init.js?r=1.7.1"></script> <script> // try { //$(document).ready(function () { // $('.adplace,.adv300').each(function (i, o) { // var cc = $(o).children().length; try { // if (cc <= 0) { // $(o).css({ display: 'none' }); // } else { // var ta = $(o).find('a'); // if (ta.attr('href').indexOf('&ifr=1') > -1) { // ta.find('img').attr('alt', ''); ta.addClass('iframe'); // ta.fancybox({ autoDimensions: false, width: 750, height: 500 }); // } // } // } catch (e) { } // }); //}); // } catch (){ } </script> <style> #fancybox-wrap { max-width: 100%; z-index:333333 !important; } #fancybox-inner { max-width: 100%; z-index:33333 !important; } #fancybox-inner img { max-width: 100%; height: auto; } #adPopBOTtOMClose { font-size: 30px; line-height: 15px; right: -20px; top: -20px; position: absolute; color: #59aecd; font-weight: 500; cursor: pointer; background: #fff; border-radius: 100px; padding: 1px 4px; border: 1px solid #e1dddd; } #adPopBOTtOM { position: fixed !important; bottom: 0px !important; left: 0px !important ; right: 0 !important; margin: 0 auto !important; width: 760px!important; height: 110px !important; z-index: 10002 !important; display: none; padding: 10px !important; background: #fff !important; border: 2px solid #59aecd; box-shadow: 0 0 5px #000; max-width: 100%; text-align:center; } @media(max-width:768px){ #adPopBOTtOMClose { font-size: 20px; line-height: 15px; right: 0px; top: -30px; } #adPopBOTtOM >div { text-align:center; } #adPopBOTtOM { display: block; padding: 0 !important; max-width: 100%; border: 0; height: auto !important; } } /*--- order tool ---*/ a.order { float: left !important; display: none; width: 100px !important; height: 50px !important; background-image: url('/images/order.png') !important; position: absolute !important; z-index: 100000 !important; } div:hover > a.order { display: block } .noorder a.order { visibility: hidden } </style> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1400731293397217"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <script type="text/javascript" class="teads" async="true" src="//a.teads.tv/page/109385/tag"></script> </body> </html>

علق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على واقعة تسريب بيانات العملاء من إحدى شركات الاتصالات، مؤكدًا أنه تم تكليف الجهاز القومي للاتصالات بالتحقيق في الأمر وإصدار تقرير عنه.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» المذاع عبر فضائية dmc، أن التقرير صدر بعد التحقيقات حول هذه الأنباء وتم نفيها، مؤكدًا أن تسيب البيانات ليس بالضرورة أن يكون من قبل شركات الاتصالات لأنها عالمية ولديها قواعد لحوكمة البيانات، لكن هناك عدد من شركات الخدمات هي من تقوم بتسريب هذه البيانات، مؤكدًا أن هناك حزم وصرامة لتطبيق قانون حرية وحماية بيانات المواطنين.وعن الإعلانات الخاصة عبر الهواتف، قال: «يتم تقديم شكاوى للجهاز القومي لحماية المستهلك، ونحن جاهزون لمواجهة أي ظاهرة من أي جهة أخرى وكل ما على المواطن هو تقديم شكوى على موقع الجهاز على الانترنت أو الاتصال بالخط الساخن