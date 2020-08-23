«الاتصالات»: 361 منفذًا جديدًا لتقديم خدمات التوثيق الحديثة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن تقديم خدمات حكومية مرقمنة للمواطن يعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة بناء مصر الرقمية.وأشار طلعت، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء اليوم، إلى أن الوزارة ستبدأ في إطلاق 3 حزم من الخدمات، أولاها رقمنة خدمات مكاتب التوثيق، بالإضافة إلى خدمة التموين، وخدمة تجديد التراخيص سواء تراخيص المركبات أو القيادة بالتعاون مع وزارة الداخلية.وأضاف وزير الاتصالات، أن هذه الحزم من الخدمات تستهدف قطاعًا كبيرًا من المواطنين، وستكون هناك خدمات أخرى سيتم إطلاقها.كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من 361 منفذًا جديدًا لتقديم خدمات التوثيق الحديثة.وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر"، والتي تهدف إلى تدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية.وحسب بيان من وزارة الاتصالات فإن المنحة تأتي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة التي طورتها وزارة الاتصالات، تكنولوجيًا، على أن يتم دمج المتدربين من ذوي الإعاقة بنسبة 10% من إجمالي عددهم.