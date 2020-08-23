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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بـ«لينا حياة بعدين».. تامر حسني يعود لغناء تترات المسلسلات (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:28 م
تامر حسني
تامر حسني
حسن أمين
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يعود المطرب تامر حسني لتقديم أغنيات تترات المسلسلات الدرامية وذلك بعد طرحه أغنية "لينا حياة بعدين" كتتر للمسلسل الدرامي "مدرسة الحب" الجزء الثالث.

ويتعاون تامر حسني في أغنية "لينا حياة بعدين" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد المالكي، والملحن شريف بدر، والموزع الموسيقي هيثم راضي، ويعود بهذه الأغنية لغناء تترات المسلسلات من جديد، حيث كان مسلسل "فرق توقيت" الذي تم عرضه عام 2014 يعتبر آخر مشاركة له في تترات الأعمال الدرامية.

الأغنية الجديدة لتامر تتحدث عن الرحيل والوداع في إطار من التراجيديا، وسجلها تامر خلال نوفمبر عام 2017 عقب رحلته الخارجية بأمريكا وفرنسا.

ويُعرض الجزء الثالث من مسلسل "مدرسة الحب" على قناة "osn" الفضائية، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي ومنهم جومانا مراد، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، ومي سليم، ومحمد لطفي، ولقاء سويدان، ويؤدي مصطفى قمر بطولة إحدى الحكايات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تقديمه الأغاني بالجزء الخاص به.

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