يابانيون يختبرون قدرتهم على الصمود داخل تابوت (فيديو)

عرضت فضائية "العربية"، اليوم الأحد، مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين في اليابان، يختبرون قدرتهم على الصمود داخل تابوت.ويظهر الفيديو ابتكار فرقة يابانية عرضًا يختبر قدرات الجمهور على الصمود داخل تابوت خشبي، طوله متران، ويعطي مؤثرات رعب خارجية وتسربًا للمياه بالداخل، ورغم أن التجربة تتضمن هجومًا للزومبي ومحاولات قتل بالمنشار لمدة 15 دقيقة، إلا أن العرض جذب الكثير من اليابانيين.ووصفت إحدى المشاركات في العرض شعورها بعد هذه التجربة، قائلة: "كان الماء يتدفق نحويو وكان شخص ما يلمس قدمي بهدوء، وخرجت الكثير من الأشياء من العدم".