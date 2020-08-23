ضبط 2865 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2865 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.جار استمرار تلك الحملات حرصًا على سلامة المواطنين.