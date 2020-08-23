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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 2865 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:17 م
ارتداء الكمامات
ارتداء الكمامات
مريم جبل وعمرو المزيدي
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فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2865 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

جار استمرار تلك الحملات حرصًا على سلامة المواطنين.

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